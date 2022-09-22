«مواصلات الدبيبة» تمنح شركة تركية حق صيانة مشروع طرق بالجنوب

قام جهاز تنفيذ المشروعات بوزارة المواصلات، بالتوقيع مع شركة «أريش» التركية للمقاولات بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم لصيانة مشروع طرق بالجنوب وذلك بعد التوصل إلى إبرام محضر الترسية من لجنة العطاءات.

وقال بيان صادر عن وزارة المواصلات: “تتضمن المذكرة الموقعة صيانة طريق سبها – أوباري بطول 270 كيلو متر ومشروع صيانة طريق أم الأرنب – القطرون بطول 151 كيلو متر”.

وحضر مراسم التوقيع نائب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، رمضان أبو جناح، وزير المواصلات، محمد سالم الشهوبي ومن الجانب التركي سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، رفقة الملحق التجاري بالسفارة، إضافة إلى عدد من أعيان عن المنطقة الجنوبية.