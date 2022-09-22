حكومة باشاغا: الاتفاق على تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2022

اجتمع علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية جمال عبد الشفيع، بحضور رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب القطراني الأربعاء بمدينة بنغازي، الاتفاق على تشكيل اللجنة المركزية لإنتخابات البلدية وتكليف وزير الحكم المحلي بتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات المجالس البلدية بكافة البلديات

وأكد القطراني على ضرورة أجراء العملية الانتخابية للبلديات في ربوع البلاد في أقرب الآجال ودعمها بكل الإمكانيات لإنجاحها.