الكحيلي: حكومة الدبيبة صرفت أكثر من 10 مليار من الصناديق السيادية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي أن تقرير ديوان المحاسبة ممتاز ويُظهر للشعب مدى الفساد الذي قامت به حكومة عبد الحميدالدبيبة المنتهية الولاية.

الكحيلي قال في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إنه يُفترض أن يُوقف ديوان المحاسبة الفساد عندما كانت هناك رقابة مصاحبة، وهذا ما جعل الحكومة تتمادى في أخطائها.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة صرفت أكثر من عشرات المليارات من الصناديق السيادية ومن المفترض صدور التقرير من المدة الماضية.

وبيّن أنه يجب على ديوان المحاسبة مراسلة رئاسة مجلس النواب؛ لكي يعرض التقرير على أعضائه لمناقشته.

