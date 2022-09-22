رئيس مجلس النواب يلتقي بمدينة القبة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا

القبة 22 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة القبة أمس الأربعاء، رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائباه الأسطى والزادمة وعدد من أعضاء الحكومة.

وحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق؛ فقد اطلع باشاغا عقيلة على ما قامت به حكومته منذ نيلها الثقة من المجلس، مؤكدًا أن حكومته باشرت مهام عملها من مدينتي بنغازي وسرت في ظل الأوضاع الراهنة.

كما تناول اللقاء بحسب بلحيق؛ تقديم الخدمات للمواطن والعمل على الملفات المُلحة المتعلقة بحياة المواطن اليومية، بالإضافة إلى عددًا من الملفات ذات العلاقة بعمل الحكومة خلال الفترة القادمة. (وال)

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