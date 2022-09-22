الدبيبة يدعو إلى إشراك الشعب الليبي في إصدار القاعدة الدستورية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تتمسك بخيار الانتخابات للعبور بليبيا لمرحلة الاستقرار، داعيًا الى التفكير في حلول بديلة في حال استمرار ما وصفه بالتعطيل في إصدار القاعدة الدستورية، مطالبًا مجلسي النواب والدولة بإصدار قاعدة دستورية عادلة لا تقصى أحد.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع العادي الثالث عشر الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الخميس بديوان رئاسة الحكومة بالعاصمة طرابلس، على ضرورة عدم تعليق مستقبل ليبيا على اتفاق طرفين اختلفا في مادة او مادتين دستوريتين والنتيجة انهم اتفقوا على تأخير هذه الانتخابات والذهاب في طريق التمديد.

ودعا الدبيبة إلى التفكير في اكساب القاعدة الدستورية مشروعية حقيقية من خلال الشعب الليبي حتى تكون على قاعدة شرعية وليس عبر اجسام قد تأكلت شرعيتها بسبب التمديد، مؤكدًا أن المجتمع الدولي أصبح اكثر تفهما لضرورة وجود طريق بسيطة ومختصرة لامجال فيها للتمديد ولا يستطيع اى طرف عرقلتها.