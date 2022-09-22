وزارة الداخلية تضبط 13 مهاجرًا قرب لبدة

أخبار ليبيا 24

تمكنت عناصر الفرقة السياحية وحماية الآثار لبدة، التابعة لوزارة الداخلية، من ضبط 13 شخصًا من جنسيات عربية مُختلفة كانوا بصدد الهجرة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانٍ لها عبر منصتها الرسمية، فيسبوك، أنهُ وبعد ورود معلومات لأعضاء الفرقة مفادها وجود قارب يقوم بإزال مجموعة من الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مهاجرين غير شرعيين؛ توجه الأعضاء إلى عين المكان، وبالفعل تم ضبطُ الأشخاص الذين كانوا على متن قارب بالقرب من مدينة لبدة السياحية، لغرض الهجرة عبر البحر.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الأشخاص للجهات ذات الاختصاص.