العرفي: تقرير ديوان المحاسبة غير دقيق لأن هناك مبالغ كبيرة مخفية لم يتم الإعلان عنها

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تقرير ديوان المحاسبة رصد المبالغ التي تم صرفها فقط، ولكن الميزانية التي تم رصدها لحكومة عبد الحميد الدبيبة أعلى من ذلك بكثير.

العرفي رأى في تصري لشبكة “لام” أن تقرير ديوان المحاسبة غير دقيق؛ لأن هناك مبالغ كبيرة مخفية لم يتم الإعلان عنها.

وأكد على أن الفساد في مصرف ليبيا المركزي موجود في المنطقة الشرقية والغربية.

