بورايقة: المركزي يعمل بانتقائية وبدون مجلس إدارة

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي فيصل بورايقة إن ديوان المحاسبة أكد في تقريره السنوي أن العام 2021 كان الأكثر إنفاقًا خلال أخر 9 سنوات بإجمالي 86 مليار دينار.

وأضاف بورايقة أن الديوان أصدر خلال السنة الماضية 15 قرار بإيقاف موظفين ومسؤولين حكوميين تنفيذًا لنص المواد القانونية، مشيرًا إلى أن الحكومة ارتكبت مخالفات في حساب الباب الخامس “الطوارئ” وصرفت أموال في غير محلها تجاوزت ال 6 مليار دينار.

ولفت المحلل السياسي إلى أن تقرير المحاسبة 2021 كشف مخالفات بالجملة للمركزي في إدارة أصوله والمال العام منها

‏1- المصرف يعمل بانتقائية وبدون مجلس إدارة.

2- المصرف حجب الكثير من المستندات والمعلومات الهامة حول وضعه الحقيقي عن لجان المراجعة.

3- رصيد العملة الأجنبية المخصصة لتغطية الاصدار من العملة المحلية انخفض بمقدار 23 مليار دولار عن العام السابق.

4- المركزي مقصر بوضوح في الرقابة على المصارف بفعالية بدليل ارتفاع القضايا المرفوعة ضد الجمهورية إلى 140 مليون دينار.

5- مساهمات كثيرة للمركزي في مصارف ومؤسسات مالية تتعرض للخسائر والديون بعشرات الملايين.

6- لا توجد رؤية ولا أهداف واضحة للمركزي في الاستثمار والمساهمات الخارجية.

7- الدولار المباع في 2021 لمختلف الاغراض بلغ 18 مليار منها 10 مليار دولار كاعتمادات مستندية.