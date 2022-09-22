غرفة التجارة مصراتة تستعد لإطلاق منتدى الاقتصاد التونسي الليبي

أخبار ليبيا 24

تعتزم غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة رفقة مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، إطلاق المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي.

غرفة التجارة مصراتة، أوضحت في بيانها أن فعلليات المنتدى التونسي الليبي بنسخته الرابعة ستنطلقُ خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من أكتوبر للعام الجاري، بمدينة صفاقس التونسية.

وأضافت الغُرفة، أن المنتدى سيشهدُ ورش عمل حول التجارة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة كيفية التعاون لفتح تجارة العبُور نحو أفريقيا، إلى جانب بحث العديد من المواضيع التجارية والاقتصادية، بحضور رجال الأعمال وعدد من الوزراء من البلدين.

وبحسب الغرفة، يهدفُ المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري.