بدعوة ألمانية.. المنقوش تشارك في اجتماع السياسة الخارجية النسوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2022

شاركت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في اجتماع رفيع المستوى حول “السياسة الخارجية النسوية” والذي انعقد في البيت الألماني بمدينة نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه شارك في الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزيرة الخارجية الألمانية “آنالينا بيربوك” وزراء خارجية دول كل من شيلي وليبيريا والمكسيك وهولندا والسويد

وناقش الاجتماع تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ؛ خاصة أثناء الأزمات والنزاعات وتمكين جهودها الراميـة إلى حفظ السلام وتحقيق الأمن والعدالة في بلادها، كما بحث الاجتماع كافة القضايا التي تهم المرأة وسبل تمكين قيادات شبابية واعدة، ودعمها للمشاركة فى صنع القرار والعمل السياسي لبناء السلام في وطنها وخارجه.