ليبيا – توقع عضو مجلس النواب علي الصول أن الفسادً في حكومة عبد الحميد الدبيبة أكثر من الذي أعلن عنه ديوان المحاسبة في تقريره السنوي.

الصول لفت في تصريح لشبكة “لام” إلى أن تقرير ديوان المحاسبة لا يشمل الحسابات الخارجية ولا الأموال الليبية المهربة والاستثمارات الخارجية.

وأشار إلى أنه منذ عام 2011 تم صرف ما يقارب من 900 مليار دينار ليبي بدون أي محاسبة أو رقابة.

وأكد على أن مصرف ليبيا المركزي متورط ومسؤول عن هذا الفساد.

وأفاد أن مجلس النواب لم يوافق على الميزانية المقدمة من حكومة الدبيبة والتي بلغت 94 مليار دينار لما يحيطها من شبهات فساد.

Shares

The post الصول: منذ 2011 تم صرف ما يقارب 900 مليار دينار ليبي بدون أي محاسبة أو رقابة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية