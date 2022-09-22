هيئة الرقابة الإدارية تُعلن الأحد المقبل عن تقريرها السنوي لعام 2021 م

طرابلس 22 سبتمبر 2022 (وال)- تعتزم هيئة الرقابة الإدارية نشر تقريرها السنوي لعام 2021 م يوم الأحد المقبل، وفقًا لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013 م وتعديله ولائحته التنفيذية.

ويتضمن التقرير الذي سيتم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري عند الساعة (00. 12) ظهرًا، الملاحظات والتوصيات والإجراءات المتخذة حيال المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابتها وفقًا لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013 م وتعديله ولائحته التنفيذية.

وحسب مصادر في هيئة الرقابة الإدارية لوكالة الأنباء الليبية؛ فإن هذا التقرير الذي سيُعلن عنه في المؤتمر الصحفي المقرر يوم الأحد المقبل، كان قد سلم رسميًا لمجلس النواب في شهر أغسطس الماضي. (وال)

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