ترقب وصول 1473 سيارة إلى ميناء مصراتة قادمة من تركيا

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن تصل إلى ميناء المنطقة الحرة بمصراتة سفينة نقل السيارات “GMT ASTRO” التابعة للوكيل الملاحي الكوافي، وعلى متنها 1437 سيارة قادمة من تركيا.

المنطقة الحرة مصراتة نشرت بيانات حديثة أظهرت توقع إدارة الميناء قرب وصول السفينة “ANAKIA” التابعة للوكيل الملاحي ليبيا أمان، وعلى متنها 884 رأسًا من العجول قادمة من إسبانيا.

كما أشارت بيانات المنطقة الحرة إلى توقع وصول السفينة “TAZERBO” التابعة للخط الملاحي العالمية، وعلى متنها كمية من الغاز المُسال قادمة من ميناء الزويتينة