المنفي يبحث مع رئيس الاتحاد الإفريقي دعم جهود المصالحة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس الرئيس السنغالي، رئيس الاتحاد الإفريقي “ماكي سال”، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء تناول دعم الاتحاد الإفريقي والسنغال للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالعلاقات القوية التي تربط ليبيا والسنغال، مشيراً إلى دور ليبيا التاريخي والمؤسس للاتحاد الإفريقي.

ودعا المنفي الرئيس السنغالي لزيارة ليبيا، وقد رحب رحب الرئيس السنغالي بالدعوة.