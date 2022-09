الفلاح: المنفي يسعى لتجديد شرعيته وصلاحياته عبر قرارات مجلس الأمن

ليبيا – اعتبر الخبير السياسي الليبي جمال الفلاح أن ليبيا تعاني من أزمة حقيقية في الكيانات السياسية الموجودة بعد انتهاء أجل الاتفاق السياسي، والانحراف عن مسار برلين الذي كان يجب أن ينتهي بالانتخابات، ويجب تجديد الشرعية عبر صندوق الانتخابات.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن كلمة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمام الأمم المتحدة اشتملت عدة مشاريع ونقاطًا مهمة، ومن بينها إلزام مجلسي النواب والدولة بتحديد جدول زمني لعلمهما بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات، وهي محاولة للضغط الدولي وتحميل المجلسين المسؤولية لإتمام الاستحقاق.

وأضاف أن المنفي بهذا الضغط كأنه يعطي المجلسين فرصة أخيرة لإتمام الاستحقاق، كما يسعى حال فشلهما في التوافق، لتجديد شرعيته وصلاحياته بعد انتهاء الاتفاق السياسي عبر قرارات مجلس الأمن ليتدخل لإتمام القاعدة الدستورية.

ونوه إلى أن الرئاسي عليه مسؤوليات أخرى وفقًا لخارطة الطريق والاتفاق السياسي من بينها المصالحة الوطنية، والتي تعاني من عراقيل عدة، ولذلك لجأ للأمم المتحدة التي يخاطبها لدعمها لتحقيق تقدم حال فشلت الأجسام الأخرى.

