المتسابق الليبي “زياد حبيش” يتحصل على الترتيب الأول في جائزة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم

جدة 22 سبتمبر 2022 (وال)- تحصل المتسابق الليبي زياد محمد حبيش على الترتيب الأول، في جانب نصف القرآن الكريم في جائزة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، بمشاركة متسابقين من ( 111 ) دولة من مختلف دول العالم.

وأقيم بهذه المناسبة حفل تكريم الفائزين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ ( 42 ) التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في رحاب المسجد الحرام، بمشاركة ( 153 ) متسابقًا.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة في كلمة خلال الحفل على أن هذه المسابقة تكتسب تميزها ومكانتها العظيمة – على مستوى العالم – من موضوعها وهو القرآن الكريم، وكونها تقام في أقدس وأطهر بقعة على وجه الأرض منبع الوحي ومهبط الرسالة، مشيرًا إلى أن هذا العدد من الدول الممثلة في المسابقة العريقة يعد هو الأعلى في تاريخ المسابقة.

وقد شارك في لجنة التحكيم نخبة من العلماء الأجلاء من السعودية وجمهوريات إندونيسيا والكاميرون وموريتانية متخصصين في القرآن الكريم وعلومه وكان تحكيمهم وفق لائحة تحكيم متقنة. (وال)

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