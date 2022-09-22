سويري: على الرئاسي إخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات

الوطن|رصد

قال الصحفي والمحلل السياسي، سالم محمد سويري، أن كلمة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمام الأمم المتحدة ركزت على الوضع الداخلي المنهار نتيجة التدخل السلبي في الأزمة، وتعطيل مسارات برلين بما في ذلك الاستئثار بالسلطة من بعض الأطراف وعدم التوزيع العادل للثروة، وانتشار الفساد المالي.

وأضاف سويري، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن المنفي يعمل على حصر مهام مجلسي النواب والدولة في القاعدة الدستورية، وهي المهمة التي تعاني العديد من العراقيل، بسبب تعنت الطرف الموالي للجماعات المتطرفة.

ورأى سويري أنه على الرئاسي العمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، ودعم تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم القوات المسلحة التي توقفت رواتبها منذ أشهر طويلة.