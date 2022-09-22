مجلس النواب يدعو أعضاءه لعقد جلسة لانتخاب نائب ثاني لرئيس المجلس

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دعا مجلس النواب، اليوم الخميس، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة بنغازي.

وأوضح المجلس في منشور له عبر منصته الرسمية، أن هذه االجلسة جاءت لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، إضافة إلى مناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة إلى جانب عدد من ملفات المُختلفة.

وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب أصدر قرارًا يقضي بتكليف عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، بالإضافة إلى إصدار قرار يلزم رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورًا.