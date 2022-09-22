وزير التعليم العالي: الأيفونات حقنا وكله بالقانون

دافع عمران القيب وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن حصول بعض الموظفين على هواتف ذكية آيفون، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

القيب قال إن حصول هؤلاء على هواتف الآيفون جزء من حقهم حيث كفل القانون حصولهم على هواتف نقالة وقيمة الاتصالات ومزايا أخرى، وسنعطيهم تلك الحقوق، على حد تعبيره.

أضاف موجها حديثه إلى الدبيبة، أن توجيهاته تقضي بوضع أي مستخلص وهمي أو به خلل في الفرامة حفاظا على المال العام.

في المقابل رد الدبيبة: “كفاية متعطيهمش، لأن الليبيين يتحسسوا وكذلك ديوان المحاسبة في هذه الفترة” على حد تعبيره