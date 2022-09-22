من نيويورك.. المنقوش: هناك دعم دوولي للاستقرار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

22 September, 2022

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أن هناك دعم دولي للاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات.

وأضافت المنقوش في كلمة مسجلة من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنها أجرت الكثير من الحوارات وتبادل وجهات النظر مع الكثير من الدول العربية والأوروبية

وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاءات بحث كيفية استعادة ليبيا لسيادتها ومركزها الإقليمي والدولي مؤكدة أن الأمر ليس سهلا وإنما يحتاج صبرا وعملا ولقاءات استغرقت في بعض الأحيان 12 ساعة.

ولفتت المنقوش إلى عقد اجتماع تشاوري ثاني في مقر بعثة الأمم المتحدة لليبيا في نيويورك تم دعوة مختلف الدول العربية لحضور لحضوره مؤكدة أنه تكلل بالنجاح وأرسل رسالة للعالم بأن ليبيا منفتحة على مختلف الدول للتعاون معها إذا كانت تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم الانتخابات.

وبينت المنقوش أنه تم عقد لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيلته للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو لبحث أهمية دور الأمم المتحدة في دعم هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا كما جرى الترحيب بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

وأكدت أن أجهزة الدولة الليبية ستعمل كفريق كامل للتمهيد للعملية الانتخابية للوصول لإنتخابت نزيهة.