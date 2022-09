ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة.

التكبالي قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تتوالى التقارير والبلاغات عن البلطجة والاختلاس والقتل، وكل ما يضر الوطن، لكن (خاطفي الوطن) لا يبدو أنهم يحسون بالوطن”.

وتابع: “هل نقفل المحاكم ومؤسسات الرقابة والحساب. أم نترك ما تجده للزمن”.

