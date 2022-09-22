المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تُطلق الأسبوع التثقيفي التوعوي لطلاب المرحلة الثانوية

طرابلس 22 سبتمبر 2022 (وال)- تُطلق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم الأحد القادم، الأسبوع التثقيفي التوعوي لطلاب المرحلة الثانوية، ضمن إطار استعدادات إدارات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لأي استحقاق انتخابي قادم.

وفي هذا الاطار عقدت اللجنة التحضيرية؛ اجتماعًا لتقييم الاستعدادات والتحضيرات النهائية للبرنامج الذي ستُطلقه المفوضية مطلع الأسبوع القادم، بالتعاون مع منظمة أيفس (IFES) تحت عنوان: “تعزيز التوعية الانتخابية من خلال مشاركة طلاب المدارس الثانوية”، وذلك بمقر المفوضية.

بهذا الخصوص نفذت العروض المبدئية للبرامج التفاعلية المتضمنة التي ستقدمها إدارات المفوضية ووحداتها لتوضيح طبيعة المهام التي تقوم بها، وذلك للوقوف على التفاصيل الفنية، وتلافي أي ثغرات فينة قد تعيق تنفيذه.

وناقشت اللجنة التحضيرية بعض المقترحات والملاحظات لتضمينها في اجندة البرنامج.

وأعرب المسؤولون في اللجنة عن تقديرهم لجهود اللجان الفنية المبذولة من أجل انجاح هذا البرنامج، والذي يعكس مدى اهتمام المفوضية بملفات التوعية بهدف الرفع من مستويات المشاركة الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن “استضافة طلاب المرحلة الثانوية في المفوضية”؛ هو برنامج يهدف إلى توعية الشباب من خلال دمجهم في أنشطة تفاعلية تُحاكي عملية الانتخاب، وسينطلق في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2022م بمقر المفوضية. (وال)

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