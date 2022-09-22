الهنقاري: يجب البحث عن دواء لمنبع الداء الذي ينخر الوطن

الوطن|رصد

دعا المحلل السياسي، محمد الهنقاري، إلى البحث عن دواء لمنبع الداء الذي ينخر الوطن، في إشارة إلى الفساد المستشري.

وقال الهنقاري، عبر حسابه في موقع فيسبوك، مرت “8 سنوات من نشر تقرير ديوان المحاسبة الذي تكرر فيه السرقة والنهب والاستهتار بالمال وحتى مع استبدال الشخوص”.

وتابع بأنه يجب “البحث عن دواء لمنبع الداء الذي ينخر الوطن”، مردفًا أن هذا “الداء نصاب به من الطفولة ويترعرع معنا إلى الكهولة”.

وأثار تقرير ديوان المحاسبة الأخير، جدلًا واسعًا وأشعل موجة من الاتهامات ضد حكومة عبدالحميد الدبيبة، منتهية الولاية، بعد أن كشف التقرير تجاوزات واسعة للحكومة.

وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن إجمالي نفقات السفر والمبيت لموظفين تابعين لمجلس الوزراء بحكومة الدبيبة بلغ 4 ملايين و101 ألف دينار (حوالي مليون دولار)، مشيرًا إلى أنه تم إيفاد أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية برئاسة مجلس الوزراء، علاوة على سداد قيمة حجوزات إقامة بالفنادق داخل العاصمة طرابلس لأشخاص دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم الإدارية أو الغرض من ذلك.