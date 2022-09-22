عادل جمعة يدعو الليبيين إلى الدفاع عن حقهم في الكشف عن كل مصروفات الحكومة

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دعا وزير الدّولة لشؤون مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة الليبيين إلى الدفاع عن حقهم في الكشف عن كل مصروفات الحكومة.

وأضاف جمعة في ندوة لعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بعنوان «فتبينوا» للرد على تقرير ديوان المحاسبة، :”سنعمل على محاسبة كل من يتورط في الفساد”.

ولفت وزير الدولة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ليست المسؤولة على الفساد المنتشر في ليبيا منذ سنوات وهي تعمل على مكافحته، مؤكدًا أن التقرير أغفل التطرق إلى اعتمادات ومصروفات عدة وزارات وهو ما نستغربه.

وطلب جمعة من رئيس الحكومة بتقديم ورفع الحصانة عن أيّ وزير يُتّهم في قضية فساد، لافتًا إلى أنه لن يحدث الإصلاح الشامل إلاّ بالاستقرار والانتخابات.

‏وأعلن وزير الدولة استعداد الحكومة لتقديم كافّة الوثائق لكلّ ما صرفته، موضحًا استعدادهم لتقديم المقصّرين والمتورّطين في الفساد للمحاسبة.