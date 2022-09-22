الدبيبة: لا تهاون مع الفاسدين ولا حماية لهم

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة:” من المعروف أن الدولة الديمقراطية لا تقوم إلا بوجود سلطات رقابية فاعلة ولا تتحقق الحوكمة الرشيدة إلا بذلك”، وفقا لما أعلنه الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، عبر حسابه على “فيسبوك”

وأضاف حمودة، أن الدبيبة تابع تقرير ديوان المحاسبة، وأعطى تعليماته للوزارء بضرورة الرد عن الملاحظات الواردة في التقرير، حتى يتم توضيح ما نُقل عن الحكومة وكذلك تصحيح أي انحرافات أو تجاوزات طرحت بالخصوص.

وتابع حمودة:” ستُبين جميع الجهات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة من خلال ردودها وجهة نظرها وأسباب هذه الملاحظات وتوضيح أي أمور قد تكون غائبة عن الديوان فيما يتعلق بصرف الأموال، وإذا كان هناك أي ملاحظات ترتقي لجرائم إضرار بالمال العام فقد أكد الدبيبة بأنه لا تهاون مع الفاسدين ولا حماية لهم”.