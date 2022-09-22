المنفي “يشيد” بدور ليبيا التاريخي والمؤسس للاتحاد الإفريقي

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اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس بالرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، وذلك على هامشمشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وناقش الاجتماع دعم الاتحاد الإفريقي والسنغال للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات الرئاسيةوالبرلمانية في أقرب.

هذا وأشاد المنفي بالعلاقات القوية التي تربط ليبيا وجمهورية السنغال، مشيرًا إلى دور ليبيا التاريخي والمؤسس للاتحاد الإفريقي، داعيًا الرئيس السنغالي لزيارة ليبيا، والذي بدوره رحّب بالفكرة.