سميو: المركزي وافق على فتح الاعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية والمدرسية 

أخبارليبيا24

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو، اليوم الخميس، استجابة مصرف ليبيا المركزي وموافقته على فتح الاعتمادات لتوريد التطعيمات الروتينية والمدرسية.

وقال سميو لـ”أخبارليبيا24″ :”رغم التأخير من مصرف ليبيا المركزي لفتح الاعتمادات لتوريد الطعوم الروتينية المهمة والمدرسية أيضاً، الا أنه وافق اليوم على فتح الاعتمادات”.

وأشار مدير الإدارة إلى أن مخزون التطعيمات الروتينية وتطعيمات المدارس نفذ في مخازن أغلب المناطق والمدن.

وأوضح سميو، أنهم في انتظار فتح الاعتمادات من مصرف ليبيا المركزي لتوريد الطعوم، كما ينتظرون الآن باقي الإجراءات ووصول الشحنات يكون حسب جهوزية الشركات التي يتم التوريد منها، ومخزونها.

وتوقع مدير الإدارة وصول أول شحنة من التطعيمات الروتينية والمدرسية خلال ثلاثة أسابيع بعد فتح الاعتمادات، ومراسلة الشركات.