حمودة: الدبيبة دعا لإزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات الليبية

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، إن رئيس حكومته عبدالحميد الدبيبة، دعا لإزالة العوائق لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية عادلة ، وأكد على ضرورة وجود بدائل لتخطي العوائق حال استمرارها .

وأضاف حمودة- وفق ما أعلنه عبر حسابه على “فيسبوك” حول أبرز ما جاء في اجتماع حكومة الدبيبة الأسبوعي- أن الدبيبة قال إنه لا يمكن أن يصبح مصير ومستقبل ليبيا معلقاً من أجل خلاف على مادة أو مادتين وهو أمر مرفوض ولابد من إيجاد حلول.

وشدد الدبيبة، على ضرورة محاسبة المتورطين في محاولة الانقلاب على سلطة شرعية معترف بها محليا ودوليا، وما ارتكبوه من جرائم أدت إلى وفاة العشرات وتدمير ممتلكات المواطنين ، وفقا لما نشره حمودة عبر حسابه على “فيسبوك”.

وأشار الدبيبة، إلى أن رئاسة اجتماع وزراء الخارجية العرب انتصار لكل الليبيين وحكومتهم، وممارسة الدبلوماسية الليبية لدورها الطبيعي دولياً وعربياً .