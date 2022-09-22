أبوسبيحة ينفي صحة ما تداول بشأن تفاصيل لقائه مع السفير التركي

نفى رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب علي ابوسبيحة، ما تداول من بيانات وصفها بـ “المغلوطة” بشأن تفاصيل اجتماعه مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، في طرابلس.

وقال ابوسبيحة في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إنني وبصفتي رئيسا للوفد المكون من الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني المطالب بحقوق الجنوب وتحسين الخدمات في عدة جوانب -ومن بينها صيانة الطرق والمطارات التي أصحبت متهالكة وغير صالحة للاستعمال- تلقيت دعوة من وزارة المواصلات لحضور توقيع ورقة التفاهم بين جهاز تنفيذ الطرق وشركة اريتش التركية لتنفيذ طريق أم الارانب زويلة وطريق سبها أوباري”.

وتابع ابوسبيحة، “صادف وجودي لحضور ورقة التفاهم بين وزارة المواصلات والشركة التركية مع حضور السفير التركي، والملحق التجاري للسفارة، ومدير الشركة، بالإضافة إلى اثنين أو ثلاثة من موظفيها، وبالفعل ألقيت كلمة شكرت فيها وزير المواصلات وجهاز تنفيذ الطرق ودعوت خلال كلمتي الشركة على سرعة بداية العمل في المشروع وعدم إطالة مدة التجهيز”.

ونفى ابوسبيحة، ما تناقلته وسائل إعلامية بشأن قيامه بتوجيه الشكر السفير التركي على الدعم اللوجستي لوفد المجلس الأعلى وقبائل ومدن فزان، كما نفى ما تداول بشأن تعليقه على تقرير ديوان المحاسبة.