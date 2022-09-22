مستشفى الجلاء يتسلم جثمان شاب عليه آثار تعذيب 

أخبارليبيا24- خاص

تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث اليوم الخميس، جثمان شاب عشريني من ذويه وجدت عليه أثار تعذيب.

وقال مصدر طبي بالمستشفى لـ”أخبارليبيا24″ :”إن الشاب محمد صالح محمد الورفلي (20 عاماً)، من سكان حي السلام، أحد الأحياء الشرقية في مدينة بنغازي”.

وأوضح المصدر، أن جثمان الشاب تم تسليمه من قبل ذويه إلى المستشفى، وعليه آثار تعذيب على الجسم.

وأشار المصدر الطبي إلى أنه لا توجد أي معلومات إضافية عليه، والأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة على الفور.