جمعة: الحكومة لم تتنصل يوما من الكشف والإفصاح عن مصاريفها

العنوان – طرابلس

كشف وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء عادل جمعة اليوم الخميس أن الحكومة لم تتنصل يوما من الكشف والإفصاح عن مصاريفها.

وأضاف جمعة في ندوة سُميّت بـ “تبيّنوا” للرد على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، أنه لا يمكن لأي عاقل أن يقول إن الحكومة من الممكن أن نستبيح أموال الدولة، في حين أن مؤسسات اقتصادية، دولية ومحلية شهدت تعاون حكومة الوحدة الوطنية في ما يخص أعمالها.

وجدد وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء دعوة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، برفع الحصانة عن أي وزير يتهم في أي قضية فساد.

وأوضح جمعة أن حكومة الوحدة الوطنية، أول سلطة تنفيذية تتحمل بشجاعة مسؤولية صرف مستحقات المواطنين والموظفين المعطّلة منذ سنوات.

وطالب وزير الدولة ديوان المحاسبة بإحالة كافة الملفات والاستدلالات التي لديه إلى مكتب النائب العام، وسيمتثل كل مسؤول لما سيتخذه النائب العام من إجراءات.

وأكد جمعة أنه من حقهم الرد على كافة الملاحظات التي اتخذها ديوان المحاسبة، والكلمة الأخيرة ستكون للقضاء، موضحًا أن الفساد الموجود في البلاد، ليست حكومة الوحدة الوطنية المسؤولة عنه.

وذكر أن الفساد نِتاج عقود من المشاكل لا يستطيعون حلها ولكن يتعاملون معها، مؤكدًا أنهم لن يتركوا المحتاجين ينتظرون إصلاحاً اقتصاديًا شاملًا لا يأتي إلا باستقرار وانتخابات وسلطة منتخبة.

وأبدى وزير الدولة استعدادهم لتقديم كافة الوثائق لكل ما صرفته الحكومة، إضافة إلى تقديم كل المتهمين والمتورطين في الفساد، للمحاسبة أمام الجهات المسؤولة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.