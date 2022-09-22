“الوطنية للنفط” ترفع سقف سلف العاملين إلى 24.000 دينار

الوطن|رصد

قرّرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، تعديل سقف السلف لموظّفي القطاع النفطي ليصبح 24000 دينار ليبي، على أن لا يتجاوز القسط الشهري 400 دينارا.

وأكدت المؤسسة في القرار الذي اطلعت “الوطن” على نسخة منه، أن منح السلف سيكون متاحًا لجميع الفئات الوظيفية دون النظر إلى سنوات الخدمة.

كما أصدرت المؤسسة قرارا آخر لتشكيل لجنة برئاسة حسين صافار، تُعنى باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير خدمات التأمين الصحي لمستخدمي قطاع النفط والغاز.

وتقدّم الاتحاد العام لعمال النفط، بالشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية للنفط على تلبيتها لأهم مطلب من مطالب العمال، والمتمثل في توفير تأمين طبي تكافلي لكافة العاملين بالقطاع.