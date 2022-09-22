مسؤول أمني يكشف لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل جريمة قتل شاب تعذيبًا 

أخبارليبيا24- خاص

كشف مسؤول أمني بالغرفة الأمنية بنغازي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل شاب عشريني تعذبياً في مدينة بنغازي.

وقال المسؤول الأمني لـ”أخبارليبيا24″ إن الشاب محمد صالح محمد الورفلي قُتل تعذيباً على يد أحد أفراد عائلته.

وأضاف المسؤول الأمني أن الشاب وصل متوفياً إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، بعد قيام ذويه بتسليمه.

وأوضح المسؤول أن الشاب محمد (20 عاماً) أحد سكان حي السلام، تم التحفظ على جثمانه بمستشفى الجلاء لعرضه على الطب الشرعي.

وأفاد المسؤول الأمني، أن الأجهزة الأمنية تحفظت على من قام بتسليمه، ومركز شرطة العروبة ومديرية أمن بنغازي باشرت التحقيقات في الجريمة فوراً.

وكان مصدر طبي بمستشفى الجلاء أكد لـ”أخبارليبيا24″ :”أن المستشفى تسلك جثمان الشاب محمد صالح محمد الورفلي.

وأوضح المصدر، أن جثمان الشاب تم تسليمه من قبل ذويه إلى المستشفى، وعليه آثار تعذيب على الجسم.