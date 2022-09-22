مسؤول في ديوان المحاسبة: تقرير الديوان خلاصة لعمله خلال ٢٠٢٢ ولا نعتبر الحكومة خصم 

العنوان – طرابلس

قال مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاعات الخدمية في ديوان المحاسبة باسط جبوع إن تقرير الديوان عن 2021 خلاصة لعمله خلال ٢٠٢٢ وجميع الملاحظات تم اتخاذ الإجراءات فيها.

وأضاف جبوع في تصريحات صحفية أن حكومة الوحدة الوطنية كان بها العديد من المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات فيها وما ورد في التقرير هو الخلاصة.

وأكد أن التقرير مر بمراحل وممكن الذي تم تجميعه من الإدارات تجاوز 4 آلاف صفحة وبعد ذلك هناك لجان أخرى للتنقيح ودعم الملاحظات بمستندات.

وأشار مدير الإدارة إلى أن مدير مكتب التقارير أصر هذا العام على ضرورة تبليغ الجهات والملاحظات التي أدرجت تكون مدعمة برد من الجهات وهذا ما أخرنا في إصداره.

وقال جبوع :”لا نعتبر الحكومة خصم، ونحن نمر على المعاملات ونبهنا بأن الإنفاق لو كان للمحتاجين يجب أن يكون بطرق معينة”.

ولفت مدير الإدارة إلى أن نتائج مراجعتهم لقطاع الصحة لسنتي 2021 و2022 كانت سلبية، مؤكدًا أن الإنفاق على القطاع بالكامل خلال 2021 بلغ 11 مليار و62 مليون.

وأوضح جبوع أن الصحة في السنوات الأخيرة لم تكن بها استقرار لا من ناحية الوزراء أو الوكلاء أو بعض الإدارات، مؤكدًا أن أحد مشاكلهم التي يعانونها في الدواء.

وأفاد أن جهاز الإمداد الطبي صرف 2 مليار و950 مليون، بإجمالي 13 مليار وحتى إذا وصلنا إلى 20 مليار لن يتحسن وضع الصحة في ليبيا، مشيرًا إلى أن أغلب المطابقات التي تمت لدينا كانت توريدات وهمية لأجهزة وأدوية ومشغلات.