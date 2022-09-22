بوجناح لـ شكشك: ماورد في تقرير ديوان المحاسبة حول مصروفاتي غير دقيق 

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عبر نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح عن استيائه مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021، وما ورد فيه من معلومات غير دقيقة.

وقال أبوجناح، إن كل ما ورد في التقرير حول مصروفاته وإنفاقه طيلة فترة عمله في حكومة الوحدة الوطنية، غير دقيقة ويحتاج إلى بعض التوضيحات الغائبة عن ديوان المحاسبة.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عن رفضه لنشر مثل هكذا معلومات دون الرجوع إليه للاستيضاح والتبين.

وأشار أبوجناح إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن توصيات ونتائج أعمال الديوان حول الجهات الخاضعة لرقابته، وما ورد فيه من معلومات غير دقيقة بشأن صرف قيمة 337,736 د.ل مقابل إقامة النائب عن مجلس الوزراء (الجنوب) بفندق المهاري (راديسون بلو) في طرابلس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

وأوضح أن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء باشر عمله منذ تسلمه مهامه بفندق المهاري (راديسون بلو) نظرًا لعدم توفر مكاتب بديوان رئاسة الوزراء آنذاك.

وأكد أن المصروفات المشار إليها في التقرير، تمثل مقابل استئجار ثلاث أجنحة في الفندق لاستعمالها كمكاتب للموظفين، إلى جانب استئجار قاعات اجتماعات خلال الفترة من 21/3 إلى 10/06/2021، وذلك خلافًا لما ورد في التقرير.

وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن ما ورد من معلومات غير دقيقة في التقرير السنوي حول ماهية الإيجار، تسبب في نشر معلومات خاطئة ومضللة حول نائب رئيس الحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستناد إلى المعلومات الوارد في تقريركم فور نشره.

وجدد أبوجناح، تأكيده على حرصه الكامل على المال العام للدولة الليبيين، وبذل جهوده لأداء مهامه على أكمل وجه لخدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.