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أمن طبرق تداهم منزلًا وتضبط 60 مهاجرًا غير شرعي كان يتم التجهيز لترحيلهم

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طبرق

كشفت ميرية أمن طبرق أنه تمت مداهمة منزل مخصص لاحتجـاز المهاجرين غير الشرعيين داخل أحد الإحياء السكنية بالمدينة.

وأوضحت المديرية أن مداهمة المنزل تمت بعد ورود معلومات لمديرية الأمن تفيد بأن منــزلًا سكنيًا داخل المدينة يشتبه كونه مخزنًا لاحتجاز مهاجرين.

وذكرت مديرية أمن طبرق أنه بعد التأكد والتحقق من مصادر المعلومات، قامت قوة فرض القانون التابعة لمديرية أمن طبرق داهمت المنزل حيث أسفرت المداهمة عن ضبط  “60” مهاجرًا دخلوا الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية من ضمنهم أطفال صغار السـن من الجنسيتين المصرية السورية.

وأشارت المديرية إلى أن هذا التجمع “بحي الزهور” كانت العصابات الإجرامية تستعد لنقلهم عبر البحر بزوارق إلى أوروبا.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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