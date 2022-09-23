ضمن سلسلة قرارات لعبد الجليل.. إنشاء مركز لعلاج الأورام في أجدابيا

الوطن|رصد

قرّر وزير الصحة في الحكومة الليبية، عثمان عبد الجليل، إنشاء مركز صحي لعلاج أمراض الأورام ببلدية أجدابيا.

كما أوعز الوزير في قرار آخر، باعتماد عيادة بوشعلة الصحية أجدابيا، كمستشفى لأمراض النساء والولادة، تحت اسم مستشفى أجدابيا لأمراض النساء والولادة.

وبيّنت نسختا القرار اللّتان اطّلعت عليهما “الوطن”، أن كلًّا من المركز والمستشفى الجديدين سيداران من قبل مدير عام لكل واحد منهما، يصدر تكليفه من قِبَل وزير الصحة، ويكون لهما هيكل تنظيمي متكوّن من عدد من الإدارات والمكاتب.

كما قرّرت الوزارة تشكيل لجان فنية تُعنى بحصر الاحتياجات الطبية الخاصة بالأمراض السارية والمناعة والكبد، والاحتياجات الطبية الخاصة بالأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى الاحتياجات الطبية الخاصة بالتخدير.

وقرر أيضا تشكيل لجنة مختصة بحصر وتصنيف الأجهزة والمعدات الطبية بكامل المرافق الصحية وإعداد تصور عام على مستوي أداء الأجهزة والمعدات الطبية الحالية وإبداء الرأي الفني بشأنها .

ونصَّ القرار رقم 22 لسنة 2022، على تشكيل لجنة أخرى مختصة بحصر الأجهزة والمعدات الطبية وتصنيفها في كافة المرافق الصحية، وإعداد تصور عام عن مستوي أداء الأجهزة والمعدات الطبية الحالية وإبداء الرأي الفني بشأنها.