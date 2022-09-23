شركة الكهرباء تجري صيانة لخطوط نقل الكهرباء بدائرة توزيع تاجوراء

أخبار ليبيا 24

أنهت العناصر الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء بدائرة توزيع تاجوراء – الحي الصناعي وبالتعاون مع إدارة الجهد المتوسط طرابلس، أعمال صيانة خطوط نقل الكهرباء.

الشركة أوضحت أن الفرق الفنية أجرت عمليات صيانة لاستكمال جزء من المخطط المقترح لتحوير خط 30 ك.ف وادي الرمل إلى خط 11 ك.ف؛ وذلك بهدف تحسين الجهد والتقليل من الانقطاعات على جزء كبير من منطقة خلة فارس ومنطقة الجنيِّن.

وأفادت الشركة أنه جرى ربط الكوابل في المحطة الفرعية العباسي وسيتم الشحن والتشغيل على الخط الجديد خلال اليومين القادمين.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة تمكن فرق الصيانة من تجهيز أبراج لمعالجة انخفاض الجهد في منطقة (القيو) بوادي الربيع من قبل فرقة الصيانة بدائرة توزيع السائح.