المنصوري: المنفي قادر على إنقاذ البلاد من الإنسداد

قال عضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إنّ تصريحات رئيس المجلس الرئاسي الأخيرة تصبّ في إطار معالجة الأوضاع القائمة بشكل استثنائيّ وإزاء تعنّت مجلسي النواب والدّولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وأشار المنصوري في تصريح صحفي، الخميس إلى أنّ الرئاسي بإمكانه إعلان حالة الطوارئ وتجميد الأجسام السياسية “النواب والدولة” والعمل على إنقاد البلاد من حالة الانسداد التشريعي وتشكيل لجنة للبتّ في وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وأضاف المنصور أنّ المرحلة تستوجب إيجاد مرحلة انتقالية واحدة لا تزيد عن سنتيْن يجرى خلالها الانتقال إلى المرحلة الدائمة والاستفتاء على مشروع الدّستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشّعب الليبـي وعرضه عليهم لقبوله أو رفضه.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكّد الأربعاء في كلمة له أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة بنيويورك استطاعة الرئاسي التدخّل لحلّ الأزمة بين النواب والدّولة بشأن الاتفاق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.