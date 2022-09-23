نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

تحدث المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن «أفكار جديدة واهتمام كبير» بشأن ليبيا، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال نورلاند، في تسجيل مسجل نشره حساب وزارة الخارجية الأميركية على تويتر، إن «الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية».

وأشار إلى أن جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا، وذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام عن تعيين مبعوثه الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

– المنقوش من مقر الأمم المتحدة: أخبار إيجابية بشأن دعم الاستقرار في ليبيا

نورلاند: دعم أميركي قوي لجهود باتيلي

وشدد على أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى بلاده لتأكيدها خلال هذا الأسبوع هي «الدعم الأميركي القوي لجهود باتيلي من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية».