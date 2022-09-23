ردًا على تقرير ديوان المحاسبة..القيب: اشترينا الهواتف وفق القانون وهي مزايا لمدراء الإدارات واللجان 

العنوان – طرابلس

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، إن منح الهواتف لمدراء الإدارات واللجان تم وفق القانون.

وأضاف القيب – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – :”نحن اشترينا هواتف وفق القانون فهناك مزايا يمنحها القانون لمدراء الإدارات واللجان فالبند يوجد به أموال، ومزايا”.

وتابع الوزير :”القانون لست أنا من وضعه، والذي تم إعطاءه ما هو إلا حقوقهم ولازال هناك جزء من حقوقهم لم يصرف بعد وسيتم إعطاءه الفترة القادمة وهذا وفق القانون”.

وأكد قائلًا: شخصيًا ورفقة ثلاثة أو أربعة أشخاص على الأقل من يوم البدء في منصبي لليوم لم أعمل معاملة ليست أمام أعين الديوان، فنحن جميع مستنداتنا مكتوبة”.

وتعهد وزير التعليم العالي بأنه سيخرج في حلقة ويفصل فيها كل ما ورد بالنقطة وهذا حقهم علينا، حسب قوله.

وكان تقرير ديوان المحاسبة كشف أن وزير التعليم العالي عمران القيب أهدى هواتف “آيفون 13 برو ماكس” وجلاكسي فولد 6 بـ255 ألف دينار لأعضاء لجان بالوزارة، وأنفقت 155 ألف دينار لشراء هواتف “آيفون 13 برو ماكس” لأعضاء لجان بالوزارة.

وأضاف التقرير أن بعض أعضاء اللجان اتضح أنهم أعضاء في أكثر من لجنة و حصلوا على أكثر من هاتف، مؤكدًا أن الوزارة أهدت مرة أخرى أعضاء لجان بالوزارة 3 أجهزة “جلاكسي فولد 3 و 6” وآيفون أخرى ليبلغ الإجمالي 255 ألف دينار.