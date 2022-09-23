اللصوص شركاء..جنائي الجبل الأخضر يكشف تفاصيل واقعة سرقة صيدلية خلال 24 ساعة 

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تمكن البحث الجنائي فرع الجبل الأخضر من كشف ملابسات قضية سرقة صيدلية في مدينة البيضاء خلال 24 ساعة من تبليغ صاحب الصيدلية عن الحادثة.

الكشف عن اللصوص من صميم عمل البحث الجنائي لكن الغريب في هذه القصة أن اللصوص الذين قاموا بارتكاب هذه الجريمة شركاء لصاحب الصيدلية.

وحول تفاصيل الجريمة كشفت مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي وليد العرفي، أن فرع الجبل الأخضر تمكن من القبض على سارق محتويات وأدوية من صيدلية بقيمة 25 ألف دينار ليبي في مدينة البيضاء.

وأضاف العرفي، أن القضية بدأت بعد تقدم مواطن بشكوى لفرع الجبل الأخضر مفادها تعرض صيدلية يملكها لواقعة سرقة من قبل مجهولين حيث بلغت قيمة المسروقات 25 ألف دينار ليبي.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام، أنه تم تكليف أعضاء وحدة التحقيق والتحري بالفرع بجمع المزيد من المعلومات حول الواقعة والتي تبين أن السارقين كانوا يستقلون مركبه ألية انصبت جهود التحري على البحث عنها.

ولفت العرفي إلى أنه في أقل من 24 ساعة تم توقيف المركبة وضبط شخصان داخلها نقلوا مع مركبتهم إلى مقر الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع الجبل الأخضر.

وبين مسؤول مكتب الإعلام، أنه أثناء الاستدلال مع سائق المركبة والشخص المرافق له تبين بأنهم شركاء صاحب الصيدلية (الشاكي) كما اعترفوا أنهم قاموا بهذه الجريمة بعد خلاف مع شريكهم وفض الشراكة معه.

وكشف العرفي، أن المتهمين أقروا بأنهم توجهوا إلى الصيدلية وقت الفجر وسرقوا بضاعة قيمتها 25 ألف دينار ليبي وجهاز كمبيوتر محمول.

وأشار مسؤول مكتب الإعلام، إلى أنه بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم تم إحالتهم إلى النيابة العامة مع محضر الواقعة.