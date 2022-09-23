«الرئاسي»: المنفي بحث مع الرئيس السنغالي تحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، الرئيس السنغالي، رئيس الاتحاد الأفريقي “ماكي سال”، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وتناول اللقاء، دعم الاتحاد الأفريقي والسنغال للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المصالحة والاستقرار للذهاب للانتخابات في أقرب الآجال.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالعلاقات القوية التي تربط ليبيا وجمهورية السنغال، مشيراً إلى دور ليبيا التاريخي والمؤسس للاتحاد الأفريقي.

وفي ختام اللقاء، دعا المنفي، الرئيس السنغالي، لزيارة ليبيا، حيثُ رحب “سال” بهذه الدعوة.