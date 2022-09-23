المنقوش: أنا حاملة للسلام والديمقراطية من أجل ليبيا

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، إن القضية الليبية ليست سهلة والمسؤولية كبيرة وتحتاج منها صبر وعمل دؤوب ولكن كل شيء يهون من أجل ليبيا وشعبها، وأن واجبها الوطني يجعلها حاملة للسلام والديمقراطية.

جاء ذلك في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، من أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على هامش دورتها الـ 77، حول آخر اللقاءات والمشاورات التي أجريت حول مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضافت المنقوش:” الآن أقف أمام مبنى الأمم المتحدة بعد أسبوع حافل من اللقاءات، وأطمئنكم بأن هناك أخبارًا إيجابية عن الدعم الدولي لقضيتنا الليبية، بعد أن تبادلنا هموم إقليمنا العربي والدولي، ومناقشة كيف تستعيد ليبيا سيادتها ورياتها إقليميًا ودوليًا”.

ولفتت إلى أن المسألة ليست سهلة والمسؤولية كبيرة تحتاج منها صبر وعمل دؤوب، ولكن كل شيء يهون من أجل ليبيا وشعبها” على حدتعبيرها.

وتابعت:” أحاول أن أرسل رسالة إيجابية لكل العالم بأننا منفتحين بالتواصل والتعاون مع كل الدول، فأنا أتحمل المسؤولية بكل فخر، والواجب الوطني يحملني أن أكون حاملة للسلام والديمقراطية والحوارات التي تفيد ليبيا دوليا وإقليميا ومجتمعيا”.