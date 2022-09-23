“الوكالة الأمريكية للتنمية” تعلن دخولها في شراكة مع المصرف المركزي

الوطن|رصد

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إنها ستعمل على زيادة نسبة الإقراض في ليبيا عبر دخولها في شراكة مع مصرف ليبيا المركزي.

ولفتت الوكالة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن دخولها في تلك الشراكة يأتي في إطار تقييم الآثار المترتبة على إقراض البنوك التجارية، وتحليل الاتجاهات المتعلقة بالتدفق الائتماني.

وأكّدت الوكالة على أن شراكتها ستعود بالنفع على الاقتصاد الليبي، وستساعد ليبيا على رفع نسبة الإقراض، والحد من الاعتماد الاقتصادي الكبير على النفط، عبر تنويع روافد الاقتصاد.