بعد اتهامة بتقاضي مرتبات عدة.. مصور وزيرة الثقافة يتعرض لحادث عنيف

تعرض الشاب معاذ الغناي، المصور الخاص وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، إلى حادث سير عنيف، مساء اليوم الخميس.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلوا مع معاذ الغناي، بعد أن نشرت عدة حسابات على “السوشيال ميديا” بأنه يتقاضى مرتبات عديدة من وزيرة الثقافة.

لكن معاذ رد على كل هذه الاتهامات، في رسالة جاء فيها:” هذه حملة تشويش في حقي قاعدة وتستمر، وقلت ندير منشور نحط فيه مجموعة نقاط توضح للناس: أنا أول يوم ليا في الخدمة هو أمس 21/9/2022، وتقرير ديوان المحاسبة صادر عن سنة 2021 ، وتقرير الديوان ما تعرّضش في بياناته لوزارة الثقافة” .

وتابع الغناني، في رسالته:” كل من يعمل في ديوان الوزارة يعلم جيداً متى باشرت عملي، وكل من ادعى بأنني استلمت كل هذه المبالغ عليه نشر الأدلة والإثباتات”.