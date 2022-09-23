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ملف الانتخابات ودور الأحزاب في إنجاحها على طاولة لقاء عدد من قادة الأحزاب والسفيرة البريطانية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى “عماد البناني” رئيس حزب العدالة والبناء الأربعاء بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولين هورندل” رفقة عدد من قادة الأحزاب السياسية الليبية المشاركة في شبكة التواصل.

وركّز اللقاء على عدة نقاط وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحزب منها ملف الانتخابات ودور الأحزاب في إنجاحها عبر التهيئة لها، وضرورة الدفع تحو معادلة سياسية متوازنة تحوي جميع الأطراف المتصارعة سواء أكانت محلية أو دولية.

وطالب الحاضرون السفيرة البريطانية بالمزيد من التنسيق والتعاون لضمان نتائج أكثر فعالية وتوافقًا.

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صحيفة المرصد الليبية

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