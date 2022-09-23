مؤسسة النفط: مليون و186 ألف برميل تم إنتاجها خلال الـ24 ساعة الماضية

الوطن|رصد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن معدل إنتاجها للنفط الخام خلال الـ 24 ساعة الماضية، والذي بلغ مليونا و 186 ألف برميل، فيما بلغ إنتاج المكثفات 50 ألف برميل.

وفي حديثها عن كمية استهلاك الغاز قالت المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن معدل استهلاك الغاز الطبيعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ مليارا و 166 مليون قدم مكعب.

وأوضحت أن الشركة العامة للكهرباء استهلكت 944 مليون قدم مكعب، وبلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 139 مليون قدم مكعب، فيما استهلك مجمع الحديد والصلب ومصانع الأسمنت ومصانع صغيرة أخرى ما مقداره 81 مليون قدم مكعب.