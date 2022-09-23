8 أحزاب أغلبها أذرع للإخوان تلتقي السفير التركي

التقت ثمانية أحزاب أغلبها أذرع سياسية لجماعة الإخوان، السفير التركي لدى ليبيا السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، وفقا لما أعلنه جمعة القماطي، رئيس ما يعرف “حزب التغيير”، عبر حسابه على “تويتر”.

وقال القماطي، عبر حسابه:” التقينا في طرابلس مع سفير تركيا لدى ليبيا “كنعان يلمز”، في إطار الجهود التي تبذلها الأحزاب الـ8 في “شبكة التواصل لأحزاب سياسية ليبية” مؤخرا ومنهم حزب التغيير.

وأضاف القماطي، أن الاجتماع حث المجتمع الدولي على دعم الأطراف الليبية للوصول إلى حل سياسي يقود إلى انتخابات في ليبيا تجدد الشرعية السياسية.