ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات الوطنية للنفط في عهد “صنع الله”

الوطن|رصد

رصد ديوان المحاسبة مجموعة من المخالفات المرتكبة في المؤسسة الوطنية للنفط خلال عام 2021م، في عهد رئيسها المقال مصطفى صنع الله.

وقال الديوان إن نسبة الإنفاق حينذاك قد ارتفعت بنسبة 114%، أي أكثر من مليار ونصف المليار، فيما صُرف أكثر من مليار دينار مرتّبات، أي بنسبة 208%.

وأكد الديوان رصده لمخالفة فتح حسابات لبعض الشركات بمصرف الخليج الأول الليبي، رغم كونه مصرفا خاصا لا تملك الدولة من رأسماله أكثر من 50%.

وأضاف أن المؤسسة قامت بتجاوز مخصصات بند التنمية المستدامة والمقدرة بـ 48 مليون دينار، حيث أنفقت نحو 51 مليون دينار، بالإضافة إلى تجاوزها مصروفات الباب الثاني لبعض شركات المؤسسة بما نسبته 469%.